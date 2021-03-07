SON DAKİKA: Altın bulunan köyde büyük sevinç! Çalışmalar hızlandı; ilk döküm 2022'de...

"Tabi ki halkımız ve memleketimiz için çok güzel bir yatırım ve çalışma. Gençlerimizin iş sahibi olması için çok güzel bir gelişme. Bu yüzden gayet memnun ve sevinçliyiz. 1992 yılında memleketimizde iş imkanı olmadığı için ben batıya çalışmak için gitmek zorunda kalmıştım. Keşke o zaman da olsaydı Batı'ya gitmeseydik. Ama şimdi olması da hem gençler hem de bizler için çok güzel olacak. İnşallah memleketimize ülkemize hayırlı olur. Tek temennimiz hep birlikte kardeşçe bu imkanlardan faydalanmak."