Son dakika haberi! İstanbul'da pes dedirten hırsızlık: Çoğu vatandaş habersiz...

"BİZ MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİNE DEVREDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Heybeliada mahalle afet gönüllüsü (MAG) olan Zeynel Meriç, yaptıkları çalışmalar konusunda, "Temel olarak mahallede bir afet, deprem olduğu zaman mahallenin kendi kendisine hemen ilk anda komşusuna yardım edebilmesi için yapılan bir çalışma. Mahallemizde bizim bir afet destek konteynerimiz var, içinde çeşitli krikolar, kırıcılar, deliciler jeneratör, aydınlatma çeşitli yaşam destek malzemeleri ve afet müdahale ekipmanları var. Afet gönüllüsü olmak isteyen kişileri biz 36 saatlik temel bir eğitimden geçiriyoruz. Bundan sonra kendi konteynerinin bakımını, onarımını, ekipmanların düzenlenmesini sağlıyor. Aynı zamanda da mahallede bir afet olduğu zaman buradaki ekipmanları da kullanarak ilk elden en yakın olan kişi olarak müdahale ediyorlar. Belediyelerin kendi arama kurtarma birlikleri varsa, onlar ilgileniyor ama bir çok mahallede, ilçede bu yok. Biz bir çok ilçe belediyesiyle bu konuda irtibata geçtik, afet gönüllüsü bulunan mahallelerdeki mahalle afet gönüllüsüne devredin, temizliğini kontrolünü, bakımını bizler yapalım. Zaten bir afet olduğu zamanda ilk elden mahallelinin kendisi müdahale edeceği için bunlara ulaşması kolay. Ancak şu ana kadar bir 10-15 konteynerin devri yapılabildi. Diğer konteynerlerinde biz mahalle afet gönüllülerine devredilmesini istiyoruz. Çünkü daha işlevli hale gelecektir. Daha sağlıklı bir sistem olacaktır, aksi halde kimin kullanacağı belli olmayan bir konteyner, yetkisiz kişiler ya da afet eğitimi almamış kişilerin kullanımında daha işlevsiz hale gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.

MAHALLELİNİN HABERİ YOK

İstanbul'da yaşayanların ise konteynerlerin nasıl kullanılacağın hatta nerede olduğunda bile haberi yok. Elif Güler, "Vallahi hiç bilmiyorum, Eskiden kurs veriyorlardı, kurtarma için, gidenler vardı ama şimdi var mı yok mu hiç bilmiyorum. Konteynerin yerini bilsen ararsın yardım istersin ama biliyorlar demek ki ben bilmiyorum" dedi.

"Hiç görmedik, duymadık" diyen İmam Gündüz, "Hiç kimse bize bir şey söylemedi. Görmedik, beki varsa ben farkına varmadım" şeklinde konuştu.

Hatice Parlak, konteynerler konusunda hiç bilgisinin olmadığını belirterek, "Ama evimizde çantamız var. Eskiden buralarda bir şeyler yapılacaktı, deprem toplanma yeriydi. Şimdi park oldu" dedi.

İstanbul'da gece kartalı hırsızı böyle enseledi