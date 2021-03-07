SON DAKİKA: İstanbul’da kısıtlama denetimi! 33 kişiye 114 bin 477 lira ceza!

Dışarıya çıkan vatandaşlar, ekipler tarafından tek tek uyarılırken, bir yandan da trafik polisleri araçları durdurarak vatandaşların gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ediyor. Ayrıca caddede polis otosundan yapılan anonslarla İstanbulluların zaruri ihtiyaçlarını tek bir kişinin dışarı çıkarak karşılaması gerektiği belirtiliyor. Kısıtlamada dışarıda bulunan ve trafik denetimine takılan bir sürücüye cezai işlem uygulandı.