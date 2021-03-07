Son dakika: Kayseri'de eski eşini öldüren 'kırmızı ayakkabılı' şüpheli tutuklandı



'NURAN'I ÖLDÜRDÜĞÜM İÇİN PİŞMANIM'



Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden Şükrü Efe'nin, "Çocuklarımın annesi Nuran'ı öldürdüğüm için pişmanım. Nuran'ı seviyor ve kıskanıyordum. Yaşadığımız olumsuz olaylar nedeniyle bana boşanma davası açtı. Barışmak için çok defa konuşmaya gittim ama kabul etmedi.