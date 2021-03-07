Tekne ruhsatlarında sahtecilikle milyonluk vurgun: 54 gözaltı

Marmara denizinde trol avcılığı yapan bir teknenin evraklarında sahtecilik yapıldığının fark edilmesi üzerine düğmeye basan Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığına soruşturma izni verdi. Yürütülen soruşturmalarda, Devlet memurlarına rüşvet vererek eski deniz taşıtlarına ait ruhsatları yeni imal ettikleri teknelere geçirerek devleti Milyonlarca lira zarara uğratan bir şebeke ortaya çıkarıldı. Şebeke üyelerine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonrası Bursa, Yalova, İstanbul ve Kocaeli'nde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 4'ü Liman memuru toplam 54 kişi gözaltına alındı. 4 kişi tutuklandı 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESKİ TEKNE RUHSATLARI YENİ TEKNELERE VERİLDİ

Soruşturmada liman başkanlıklarında gemi kontrol memurlarına rüşvet vererek eski deniz taşıtlarına ait ruhsatları yeni imal edilen teknelere geçirdikleri belirlendi.

Bu şekilde devleti milyonlarca lira zarara uğratan şebekenin Yalova'nın Armutlu ilçesinde tekne imalathanesi bulunan bazı şüphelilerin, imal ettikleri yeni avlanma teknelerini, sahte belge ve gemi ve su araçlarına yönelik denetim raporu olan sörveyler ve başka teknelere ait ruhsatlarla sisteme kayıt ettirdiği tespit edildi.

VERGİ VE HARÇLARI ALMADILAR

Zanlıların Gemlik ve Yalova Liman Başkanlıklarındaki bazı gemi kontrol memurlarına rüşvet verdiği ve bu şekilde vergi ve harç ödemelerinin alınmadığı belirlendi. Zanlıların ayrıca ruhsatta teknelerin uzunluklarını da olduğundan daha kısa gösterdiği anlaşıldı.

Şebekenin eskiyen tekne motorlarını, hurdaya ayrılan ya da hacizli otomobil ya da kamyonlardan numarasını kazıyarak söktükleri motorlarla değiştirdiği belirlendi.

DENETİMLER ÖNCEDEN HABER VERİLDİ

Öte yandan zanlılardan Ö.K.'nin Sahil Güvenlik ekiplerinin bulunduğu yeri gören bir bölgeden ev kiraladığı ve Gemlik Körfezi'nde yasa dışı trol avcılığı yapan tekne sahiplerine botların çıkışı konusunda anlık bilgi verdiği tespit edildi.