Vali Erin’den kritik uyarı: "Dikkat etmesek kısıtlama kapımızda"

Düşük riskli iller arasında yer alan Şanlıurfa'da geçen haftaya göre artan vaka sayıları nedeniyle Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde uygulanan kısıtlamalar ve yasaklar vaka sayılarına göre gruplara ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılan iller risklerine göre gruplandırılmıştı. Şanlıurfa'da düşük riskli iller arasında yerini alırken mavi kategoride olması nedeniyle hafta sonu kısıtlamasına tabi tutulmadı. Geçen hafta açıklanan vaka sayılarıyla hafta sonu rehavete kapılan vatandaşlar sokaklara akın etti. Son açıklanan vaka sayılarına göre ise geçen haftaya oranla Şanlıurfa'da artış tekrar görülmeye başlandı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, uyarıda bulundu.

Vali Erin; "Kıymetli Şanlıurfalılar, Haftalık vaka haritasında şimdilik düşük riskli kategoride devam ediyoruz. Ancak geçen haftaya göre vaka oranımız yükseldi. Eğer rehavete kapılıp tedbirlere uymazsak sarı-turuncu-kırmızı ile birlikte kısıtlamalar kapımızda" ifadelerine yer verdi. Şanlıurfa.da Kısıtlamaların kalkması ile birlikte başta Balıklıgöl olmak üzere çarşıda görünen yoğunluk herkesi tedirgin etti