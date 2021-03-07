Yasaksız cumartesiyi fırsata çevirdiler

İstanbul'da uzun bir aradan sonra sokağa çıkmanın yasak olmadığı ilk hafta sonunda sokaklar doldu taştı. Bu durumu fırsata çeviren değnekçiler hemen işe koyuldu. Beyoğlu'nda araçlarını park etmek isteyen vatandaşları çileden çıkardılar. Ancak bu durum çok fazla sürmedi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil ekipleri o değnekçileri tespit etti.

Denetimlerde, Beyoğlu İlçesi Meşrutiyet Caddesi üzerine park eden araçlardan ücret talep ettikleri tespit edilen, değnekçiler Mustafa G. ve Şakir Ü. gözaltına alındı.

Şahıslara 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılmak üzere Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Sivil Trafik ekiplerince Şakir Ü. isimli şahsa daha önceden 1 defa, Mustafa G. isimli şahsa ise 2 defa aynı konudan işlem yapıldığı belirlendi.