Yüksekova’da dünyaya gelen kuzu ve oğlaklar baharı müjdeledi

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki zorlu kış şartlarına ve doğa koşullarına rağmen hayvanlarının bakımını yapan besiciler, kuzuların dünyaya gelmesiyle tüm sıkıntıları unuttuklarını belirtiyor. Yüksekova'da dünyaya gelen ve sayıları her geçen gün artan kuzuların yükselen meleme sesleri bölgede tatlı bir melodiye dönüşüyor.

Yaz aylarında dağ ve ovada besledikleri koyunlarını, kış mevsiminin zorlu şartları nedeniyle ahırlarda koruyan besiciler, yeni doğan kuzuları da soğuk hava ve hastalıktan korumak için ellerinden gelen çabayı gösteriyor.

Yeni kuzuların baharın habercisi olmasının yanında ahırlara getirdiği bereketle yüzleri güldürdüğünü belirten Besicilerden Ramazan Akdoğan, "Burada kış şartları zorlu geçiyor. Yazın biçtiğimiz otları, yol olmadığı için dağlarda bırakıyoruz ve kışın kızaklarla kar üstünden köye getiriyoruz. Sabah erken saatlerde kalkarak koyunların günlük ihtiyacına göre ot getiriyoruz. Bölgemizde kış çok uzun ve sert geçiyor. Kuzu ve oğlakların doğması baharın müjdecisidir" dedi.