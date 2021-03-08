5 Nerenin Plakası? 5 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Türkiye'de şehirler arası seyahatlerde sık sık karşılaştığımız plaka kodları 81 ilin alfabedeki sırasına göre belirleniyor. Her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir ve ülkemizde 01 ile 81 il aralığında plaka kodları bulunmaktadır. Bu noktada 05 plaka kodu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 05 plaka nerenin kodu? 05 neresi ve hangi şehir plakası?
05 Plaka kodu Amasya ilinin plaka numarasıdır. Bununla birlikte Amasya ilinin ve ilçelerinin de kendine has plaka harf grupları vardır. Amasya il ve ilçe plaka kodlarını sizler için araştırdık.
Amasya Merkez Plaka Harf Grupları:
05 AC 001 – 05 AZ 999
05 DA 001 – 05 DE 999
05 EA 001 – 05 EL 999
05 G 8001 – 05 G 9000
05 M 0001 – 05 M 2500
05 T 0001 – 05 T 2500
Merzifon İlçesi Plaka Harf Grupları:
05 DF 001 – 05 DZ 999
05 T 5001 – 05 T 7500
05 G 9001 – 05 G 9250
05 M 5001 – 05 M 7500
Suluova İlçesi Plaka Harf Grupları:
05 FA 001 – 05 FZ 999
05 G 9501 – 05 G 9750
05 M 7501 – 05 M 7999
05 T 7501 – 05 T 7999