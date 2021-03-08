1 haftada 65 operasyon 11 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada; 1 Mart ile 7 Mart tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 63 ayrı operasyonda, 27 kilo 500 gram Eroin, 1 kilo 113 gram Kokain, 271 gram Esrar, 337 gram Bonzai, 135 gram Metamfetamin, 4 Ecstasy, 47 senteik ecza, 350 Captagon ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca operasyonlarda 1 Tabanca, 9 Fişek, 4 hassas terazi,3 bin 865 TLve 200 dolar uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

11 TUTUKLAMA

Öte yandan Kocaeli Emniyetin düzenlediği operasyonlarda 128 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki 96 kişi ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilenlerden 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken,11 kişi tutuklandı. 16 kişinin ise tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

JANDARMA'DAN 2 OPERASYON

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda operasyonda ise 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslar ile birlikte 15 gram Metamfetamin,10 gram Esrar,3 gram Bonzai. 8 gram eroin ele geçirildi. Gözaltındaki şahıslar sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuksuz yargılanma kararı verilerek serbest bırakıldı.