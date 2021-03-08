7 yaşında başladı; 100 kilo madeni, 15 bin adet banknot biriktirdi

Kuşadası'nda restoran işleten Cem Taymaz'ın, 7 yaşında babasının teşvikiyle başladığı eski para toplama alışkanlığı zaman içinde hobiye dönüştü. Taymaz, aradan geçen 39 yılda geniş bir koleksiyonun sahibi oldu. Bir çocuk babası Taymaz, "Bugüne kadar 100 kilo madeni para ile 15 bin adet banknotun bulunduğu zengin bir koleksiyon oluşturdum. 39 yılda sadece Türk paraları topladım.