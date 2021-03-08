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7 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

'de 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

BEKİR COŞKUN
Giriş Tarihi: 8.3.2021 15:37 ABONE OL
7 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

Mersin'de çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş 51 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlüsü yakalanarak, tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, yaptığı istihbarat ve fiziki takip sonucu 30 Aralık 2014 tarihinde Mersin'de meydana gelen çocuğun nitelikli cinsel istismarı olayından aranan Z.G.'nin, adresini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 yıldır aranan ve hakkında 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan Z.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Z.G., hapis cezası yüzüne okunarak, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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7 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
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