Ankara’da tepki çeken drift partisine ceza yağdı

Kovid-19 salgın riskinin yayılmasını önlemek amacıyla uzun bir süredir Cuma saat 21.00'den itibaren hafta sonunu kapsayan ve Pazartesi 05.00'de sona eren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte alınan kararlar doğrultusunda sarı kategoride yer alan Ankara'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Aylar sonra ilk kez hafta sonu dışarıya çıkan vatandaşlardan bazıları koronavirüs salgını bitmiş gibi maskeleri çıkarıp, sosyal mesafeyi de unutarak drift partisi düzenledi.Ankara Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi 1468'inci Cadde'de eski model araç sürücüleri bir araya gelerek drift yapmaya başladı. Drifti izlemeye gelen vatandaşlar caddeyi trafiğe kapattı. İzinsiz yapılan etkinliği polis ekipleri bastı. Maskenin ve mesafenin olmadığı etkinlikte, sürücülerin bir kısmı da polisi görünce ceza yememek için kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada etkinliğe katılan grup içinde bulunan 1 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 5 sürücüye dur ihtarına uymayarak kaçmaktan, 8 sürücüye araç tescil belgesi bulundurmamaktan, 22 sürücüye de tehlikeli araç kullanmaktan ceza uygulandı. Etkinliğe katıldığı belirlenen toplam 26 araç ise trafikten men edildi.Ayrıca, drift partisine 47 kişiye, maske kullanmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı için pandemi tedbirlerine aykırılıktan Umumi Hıfzısahha Kanunu gereğince para cezası kesildi.