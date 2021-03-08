Baba oğulu katleden teröristler yakalandı

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesindeki Suriye'nin El Bab ilçesinde bir yerel kolluk mensubu ile 7 yaşındaki oğlunu uzun namlulu silahlarla tarayarak katleden 2 DEAŞ mensubu terörist yakalandı.





El Bab'ta Merkez An Naser Mahallesi Korniş Caddesi üzerinde 17 Şubat 2021 günü saat 07.50 sıralarında El Bab Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli bir yerel kolluk personeli ile 7 yaşındaki oğlu kimliği belirsiz iki şüpheli şahsın saldırısına uğradı. Kolluk personeli ve oğlu uzun namlulu silah ile gerçekleştirilen saldırıda hayatlarını kaybetti.

Olayın ardından yerel kolluk birimlerince yapılan detaylı araştırma ve incelemeler kapsamında, 7 Mart 2021 günü saat 06:00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensubu M.H.H. ve H.M. isimli 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak El Bab Cezaevine teslim edildi.