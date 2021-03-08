Başkan Sürekli: Kadınlarımız güçlüyse, Türkiye güçlüdür!

AK Parti İzmir İl Teşkilatları, Ana kademe ve İlçe teşkilatlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İzmirli kadınlarla buluştuğunu söyleyen Başkan Sürekli; "Tüm teşkilatlarımız, kadın ve gençlik kollarımız bugün evlerde, atölyelerde, tarlalarda, fabrikalarda, iş yerlerinde kadınlarımızla bir araya geliyor. Şehitlerimizin annelerini, eşlerini ziyarette bulunuyoruz. Onların hakkını bir ziyaretle ödemek mümkün değil, farkındayız. Ama bilmelerini isteriz ki; bizler onların hayatlarını kolaylaştırmak için desteklerimizi sürdüreceğiz." dedi.

KADIN İSTİHDAMI 106 KAT ARTTI

Sürekli, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Kadınlarımız varlıkları ve alın terleri ile ekonomik ve sosyal hayatın en önemli bileşeni; ailenin ve toplum barışının direğidir. Bu nedenledir ki; AK Parti olarak onların eşitlik, şiddet gibi tüm sorunlarına çare olmaya; çalışma hayatlarında, siyasette, bilimde, eğitimde ve sağlıkta hak ettikleri statülere erişebilmelerinin önünü açmaya çalıştık. Pek çok yasal değişiklik yaparak örnek adımlar attık. Hazırladığımız ve başarı ile uyguladığımız "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. 2002'de yüzde 28 olan iş gücüne katılım oranları; bugün yüzde 35. İŞKUR; 2002'de özel sektörde 4.500 kadını işe yerleştirirken; bugün bu rakamın 106 katına ulaşmış bulunuyoruz. Kadınlarımızın aile ve çalışma hayatlarını dengeleyebilmeleri için çalışma saatleri, doğum öncesi ve sonrası yasal düzenlemeleri yaparak destek yarattık."

ŞİDDETLE MÜCADELE

İş ve toplum hayatında kadını dışlayan, değersizleştiren, şiddete maruz bırakan zihniyetin daima karşısında olduklarını belirten Başkan Sürekli; "Bizler, Cenneti annelerin ayaklarının altına seren bir inancın; 'Kadın insandır, bizler insanoğlu!' diyen bir geleneğin mensuplarıyız. Şiddetin her türlüsüne ve kadına yönelik şiddetle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız; 3. Ulusal Eylem Planı'nı tüm illerimizde yürürlüğe koydu. Şiddet Önleme ve İzlime Merkez'lerimiz ve 145 konukevimiz aktif durumda. İlgili bakanlıklarımızın ortak yürüttüğü tüm programlardan gözle görünür bir sonuç alıyoruz. Şiddet bir insanlık suçudur. Kadınlarımıza yönelik şiddet ve kadın cinayetleri ile mücadele ise çok boyutludur. Bugünün vesilesi ile bir kez daha söylemek isterim ki; kadına karşı şiddetle mücadelemiz artarak devam edecek." diye konuştu.

İSTİKLAL SAVAŞINDAN 15 TEMMUZ'A

Kadrolarında kadınlara verilen yetki ve sorumlulukların ağırlığını hatırlatan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ayrıca şunları söyledi; "AK kadrolarımıza bakıldığında, kadınlarımızın ağırlığını görmemek mümkün değildir. İşte bundandır ki; millete hizmet yolculuğumuzdaki her adımımız daha üretken, her reformumuz daha köklü ve adaletlidir. Onların cesareti, yorulmak bilmeyen zihni ve bir deryayı sığdırabilecek kadar büyük yüreği geleceği örerken, en büyük gücümüz. Bunu, İstiklal Savaşı'nda, Cumhuriyet'in kuruluşunda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde gördük... Bu ülkenin bekası ve milletimizin istikbali için de en büyük güvencemiz onlardır. Tüm şehit kadınlarımızı şükranla yâd ediyor, gazi kadınlarımızı saygı ile selamlıyorum. Kadınlarımızın emekleri; bugüne kadar olduğu gibi yarın da başımızın tacı, en büyük gücümüz olacaktır."