Çete çatışmasının arasında kalıp yaşamını yitirmişti! 5 sanığa müebbet, 16 sanığa beraat istendi

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Küçükçekmece'de 15 Aralık 2017'de maktul Emircan Açıkgöz'ün iki arkadaşıyla araçta oturduğu, sokak arasında iki grubun karşılıklı silahlı çatışması sırasında arada kalan Açıkgöz'ün muhtelif yerlerinden yaralandığı ve hayatını kaybettiği aktarıldı. Yapılan araştırma sonucunda aralarında husumet bulunan "Demiroklar" ve "Erenler" olarak adlandırılan gruba mensup kişiler arasında çatışma çıktığı belirtilerek, "Demiroklar" olarak adlandırılan gruba mensup sanıkların Murat Alagöz, Tugay Gökçe, Yunus Dalgıç, Yakup Demirok, Mustafa Uslu, Emrah Demirok, Şahin Demirok, Tolga Demirok, Akın Demirok ve Emre Demirok olduğu kaydedildi. Diğer "Erenler" olarak adlandırılan gruba mensup olarak ise sanıklar Gökhan Tanış, Velat Tanış, Alican Şiyar, Feyyaz Eren, Rıdvan Eren, Cenap Alakuş, Savaş Kaplan, Devran Demir, Cihat Altunç, Emre Bal ve Serkan Kurt'un yer aldığı belirtildi.



Olayda toplamda 99 el ateş edildiği, olay yerinin sokak arası olduğu, sokaktan geçen veya orada bulunan kişilere de illa ki denk gelebileceğini öngörüldüğü halde çatışmaya devam edildiği mütalaada aktarıldı. Büyük bir ihtimalle gerçekleşecek olan neticenin meydana gelmesini kabullenildiği ve artık doğrudan kast ile kime denk gelirse gelsin şeklinde karşılıklı defalarca el silah atıldığı, bu kadar atılan kurşunda ve kullanılan silahta olası kasttan ziyade maktul veya yaralanan taraf kim olursa olsun doğrudan kasta işaret ettiği değerlendirildi.

Cumhuriyet Savcısının mütalaasında, sanıklar Cenap Alakuş, Emrah Demirok, Feyyaz Eren, Şahin Demirok ve Akın Demirok'un "kasten öldürme", kasten öldürmeye teşebbüs etme", "mala zarar verme", "genel güvenliği tehlikeye sokma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet hapis ile 10 yıl 10 aydan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Diğer 16 sanığın ise üzerlerine atılı suçları işledikleri sabit olmadığı değerlendirilmesi yapılan mütalaada, bu sanıkların tüm suçlardan beraatleri istendi.

Mahkemede tutuklu sanık Emrah Demirok, "Bana iftira atılıyor, adalet istiyorum" diyerek kendini savundu.

Diğer tutuklu sanık Şahin Demirok, "Olay yerinde değildim" dedi.

Tutuklu sanık Feyyaz Eren, "Maktulü görmedim, olayda suçsuz biri vefat etti, yapmadığım bir şeyden dolayı ceza alırsam adalete inancım bitecek" dedi. Mahkeme, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre isteyen sanık avukatlarına süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.