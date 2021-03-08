CHP, AK Parti’nin Deprem Planı’nı özetleyip geçmiş!

İBB Meclisi'nin Mart ayı oturumunda, İBB Başkanı İmamoğlu'nun olası İstanbul depremi için çalışma yapmamasını eleştiren İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, mevcut İBB yönetiminin deprem bütçesini 6 kat düşürdüğünü söyledi.

Göksu, "İBB Başkanı her gördüğü kameraya 'deprem çok önemlidir' diyor. Geçmişte hiçbir şey yapılmadığı yönünde açıkça yalan söylemeye devam ediyor. Geliştirdiği yeni bir söylemle, halkımıza verdiği sözleri yok saymaya ve kanunların kendisine yüklediği sorumluluğu inkâr etmeye kalkışıyor. O yüzden de 'Çok iş yapmamız lazım' demesine rağmen, deprem bütçesini 6 kat düşürüyor. İki senede İstanbul'u 25 milyar TL ilave borçlandırırken, deprem çalışmaları için bir kör kuruş talep etmiyor" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'NİN DEPREM ÇALIŞMASINI ÖZETLEYİP SUNMUŞLAR

CHP'nin TBMM'de yaptığı deprem faaliyet sunumunu da eleştiren Göksu, "İki hafta önce TBMM'de Deprem Komisyonu'na bir deprem faaliyet sunumu yaptılar. Ne var bu sunumda? Bizim dönemde yapılmış olan tüm bilimsel çalışmaların adının değiştirilerek yeniden yayımlanması var. Yani 'farklı kaydet' belediyeciliği var. Aynı çalışmaların bölümlere ayrılıp yeni bir çalışmaymış gibi gösterilmesi var. Yani fragman belediyeciliği var. Sunumda CHP'nin yaptığı orijinal tek bir faaliyet var: İstanbul Deprem Master Planını özetleme faaliyeti. Emek vermişler ve bizim yaptığımız çalışmadan özet çıkarmışlar. Onu da bir deprem hazırlık çalışması olarak sunuma koymuşlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Zira arkadaşların da haklı olduğu bir nokta var. CHP zihniyeti, AK Parti'nin yaptıklarının ancak özetini çıkarabilir. Bu da başarı olarak onlara yetiyor" dedi.