DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve 2014 ile 2019 yılları arasında Suriye'de örgütün silahlı kanadında yer aldıkları öğrenilen 5 kişi, İstanbul ve Kocaeli'nde 6 gün önce düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan şüpheliler, tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin akşam saatlerine kadar yapılan sorgulamaları sonucu 1 kişi tutuklandı. 4'ü ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.