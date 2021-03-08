DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat

Başkanlığınca DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi maksadıyla yapılan çalışmalar neticesinde, DEAŞ silahlı terör örgütü adına, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde silah alım ve satım faaliyetlerini organize ederek örgüt üyelerine silah ve mühimmat aktarımı yapan yabancı uyruklu 3 örgüt üyesinin, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Mersin, Sakarya ve Gaziantep'e geldikleri tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, adresleri belirlenen şüphelilere yönelik Mersin, Sakarya ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.

Yakalanan zanlılar, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.