Düğünler serbest mi, düğün salonları açıldı mı? İşte yeni normalleşme kararları!

Binlerce vatandaş düğün ve nikahlarda uygulanan normalleşme kararlarına dair detayları merak ediyor. 1 Mart tarihli kabine toplantısının ardından bilindiği üzere ülke genelinde illerdeki risk durumu da göz önüne alınarak yeni kararlara imza atıldı. "Düğün salonları açıldı mı, düğünler serbest mi?" sorusu bu anlamda yanıt arıyor. Koronavirüs salgını sürecinde risk teşkil ediyor olması nedeniyle uygulanan kısıtlamalarda kısmen gevşetilme kararı alındı ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin belirli sınırlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

DÜĞÜNLER SERBEST Mİ, DÜĞÜN SALONLARI AÇILDI MI?

Mart ayının ilk günü düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını açıklamış ve düğün yasağı ile ilgili de detaylara değinmişti. Erdoğan düğünler ile ilgili olarak Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin belirli kurallar çerçevesinde yapılabileceğini ifade etti. İşte o açıklamanın detayları…