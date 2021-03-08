SON DAKİKA: Kocaeli'ndeki korkunç cinayette istenen ceza belli oldu! Katil "Ne olduğunu hatırlamıyorum" diye konuştu!

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN…"

Zülküf G. Savcılıkta verdiği ifade de; "Maktul benim eşim olur. Aramızda anlaşmazlıklar bulunuyordu. Yaklaşık 8 aydır maktul olan eşim Özlem G. İle ayrı yaşıyoruz. Suç tarihinde eşim ile birlikte film izlerken kendisine kahve yaptığını, kahveden bir yudum alınca tadının çok acı olduğunu fark ettiğini, bunun üzerine eşime "Bu kahvenin tadı niye bozuk" şeklinde sormam sonrasında bana "Kahvede zehir var" dedi. Bu sebeple aramızda tartışma yaşandı. Ben kendimi kendimi korumak amacıyla odanın içerisinde bulunan baş örtüsü veya kabloyu alarak kendimi savundum. Daha sonra ne olduğunu hatırlamıyorum." İfadelerini kullandı.