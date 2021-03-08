SON DAKİKA: Kocaeli'ndeki korkunç cinayette istenen ceza belli oldu! Katil "Ne olduğunu hatırlamıyorum" diye konuştu!

İzmit İlçesinde 5 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu eşi ile gece geç saatlerde tartışan Zülküf G., Özlem G.'yi boğarak öldürdü. Sabah saat 05.00 sularında da emniyet güçlerini arayarak kendini ihbar eden Zülküf G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Cumhuriyet savcısı tutuklu sanık Zülküf G. Hakkında ağılaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Sanığın önümüzdeki günlerde Kocaeli 6.Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanacağı öğrenildi.
İNTİHAR EDEMEYİNCE SENARYO ÜRETTİ
Zülküf G.'nin ayrılma aşamasında olduğu eşi Özlem G.'yi boğarak öldürdüğü olayla ilgili tamamlanan iddianamede Sanık Zülküf G. için "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. İddianame'de Zülküf G.'nin, Maktul Özlem G.'yi öldürdükten sonra intihar etmek amacıyla sol bileğini kesmek istediği intihar edemeyeceğini anlayınca maktulün bıçakla kendisine saldırdığı yönünde kafasında bir senaryo oluşturarak inandırıcılığı sağlamak amacıyla bileğini kesmekte kullandığı bıçakla bu kez sol boyun bölgesine iki adet kesik attığına dikkat çekildi. İddianamede ayrıca Sanık Zülküf G.'nin alacağı cezada herhangi bir indirim uygulanmasına yer olmadığı ifade edildi.
YARDIMA ÇAĞIRMIŞ
Sanık Zülküf G.'nin Diyanet İşleri Başkanlığında müezzin olarak, maktul Özlem G.'nin ise yine Diyanet İşleri Başkanlığında vaiz olarak görev yaptığı detayı iddianamede yerini aldı. İddianamenin devamında 4 Eylül 2020 tarihinde maktul Özlem G.'nin kullanımında olan aracın bozulması nedeniyle eşi Zülküf G.'yi aradığı, Zülküf G.'nin aracın tamire gitmesi İçin çekici işlemlerini hallettiği sonrasında çocukları ile ayrı şekilde dışarı çıkan çiftin gece eve döndükleri anlaşıldı. Maktul Özlem G. ve Sanık Zülküf G.'nin eve geldikten sonra televizyonda film kiralayarak film izledikleri esnada önce çocuklarının uyuduğu maktul Özlem G. ve şüphelinin gece saat 00:00 sıralarında yeni bir film izlemeye başladıkları, filmin sonlarına doğru gece saat O1:30- 02:00 arasında beraber kahve içtikleri esnada bilinmeyen bir nedenle aralarında çıkan tartışma neticesinde Zülküf G.'nin maktul Özlem G.'ye saldırması sonrasında boğmak suretiyle maktul Özlem G.'yi öldürdüğü, Zülküf G.'nin maktulün başında sabah saat 05:00 sıralarına kadar başında beklediği sonrasında 112 acil servisi arayarak ölümü haber verdiği iddianamede detaylı olarak yer aldı.
"KENDİMİ KORUMAK İÇİN…"
Zülküf G. Savcılıkta verdiği ifade de; "Maktul benim eşim olur. Aramızda anlaşmazlıklar bulunuyordu. Yaklaşık 8 aydır maktul olan eşim Özlem G. İle ayrı yaşıyoruz. Suç tarihinde eşim ile birlikte film izlerken kendisine kahve yaptığını, kahveden bir yudum alınca tadının çok acı olduğunu fark ettiğini, bunun üzerine eşime "Bu kahvenin tadı niye bozuk" şeklinde sormam sonrasında bana "Kahvede zehir var" dedi. Bu sebeple aramızda tartışma yaşandı. Ben kendimi kendimi korumak amacıyla odanın içerisinde bulunan baş örtüsü veya kabloyu alarak kendimi savundum. Daha sonra ne olduğunu hatırlamıyorum." İfadelerini kullandı.