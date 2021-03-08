Göksu: AK Parti deprem toplanma alanını yüzde 35 arttırdı

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, AK Parti'nin İBB yönetimindeyken, olası İstanbul depremine yönelik çalışmalarından biri olan ve sayılarını arttırdığı toplanma ve barınma alanlarının detaylarını anlattı. AK Parti'nin İstanbul'da toplanma alanını yüzde 35 arttırdığını belirten Göksu, şunları söyledi:

"Şu an için İstanbul'da toplam 5 bin 599 adet toplanma alanı bulunmaktadır. Kişi başına 1,29 metrekare olan toplanma alanı miktarı, AK Parti döneminde 3,36 metrekareye çıkarılmıştır. Standart ise 2,5 metrekaredir. Yani standardın yüzde 35 seviyesinde üstüne çıkarmıştır. Ayrıca, barınma alanları da AFAD tarafından tespit edilmiş ve tüm bilgiler sayısal hale getirilmiştir. 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosuna göre ortaya çıkması muhtemel barınma ihtiyacı olacak kişi sayısı 1 milyon 789 bin 383 olacakken, AFAD tarafından 2 bin 266 noktada belirlenmiş olan barınma alanları ise 2 milyon 214 bin 783 kişinin ihtiyacını karşılayacak kapasitededir. Biz toplanma alanlarını artırmak için ve barınma alanlarını oluşturmak için çalışırken, CHP grubu 'Toplanma alanlarını imara açıyorlar' diye bilerek yalan propaganda yapıyordu."