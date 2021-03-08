Göksu’dan İstanbul depremi için çözüm önerileri

İBB Mart ayı meclis toplantısında İstanbul'un deprem gerçeğini, yapılanları ve yapılmayanları anlatan İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, olası İstanbul depremi için çözüm önerilerinde bulundu. CHP'yi deprem konusunda siyaset yapmakla, yalan söylemekle ve inkâr etmekle suçlayan Göksu, şu önerileri sundu:

"1. Önce deprem konusunu siyasallaştırmayı ve inkâr siyasetini terk edin. Yani, Yalan ve iftirayı bırakın. Ne şimdiye kadar yapılanı inkâr edin, ne de yasaların ve bu şehrin size verdiği sorumluluğu inkâr edin.

2. Deprem Konseyi gibi, İBB yetki alanının dışındaki kurumlar üzerinde tasarımlar yapmaya çalışarak sorumluluktan kaçmayın. Sizin kendi yetki alanınızda hazır bekleyen konular var, onlarla ilgilenin. AK Parti döneminde İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından tasarlanan 'Dirençli İstanbul' projesini hayata geçirin. Bunun için mevzuat değişikliğine de gerek yok. Bu konuda bir an önce adım atın. Biz de gereken desteği verelim.

3. İnkâr ve sorumsuzluk siyaseti sebebiyle depremle mücadele bütçesini yok etmeyin. Zira kentsel dönüşüm bu işin tek yoludur. Kentsel dönüşüme para ayırın. Bu hem siyasi ve ahlaki bir sorumluluktur hem de 6306 sayılı kentsel dönüşüm ve 5216 sayılı Belediye kanunun size yüklediği kanuni sorumluluklar var ve yukarda saydığım çok acil bekleyen işler var. Hangi mantıkla bütçe kesintisine gidiyorsunuz? Acilen bütçe revizesi yapıp meclise getirin. Merkezi Hükümetten size gelen paranın yüzde 10'unu yani en az 2 milyar TL'sini deprem için ayırın.

4. Bu acil işlere ilaveten, İstanbullulara taahhüt ettiğiniz 100 bin konutun yapılmasına dair yol haritanız nedir? Bir an önce açıklayın.

5. AK Parti döneminde yapılan sizin adını değiştirdiğiniz, 'İstanbul Deprem, Kayıp ve Hasar Tahminleri' raporunu 'Acil Durum Planlarına' bir an önce işleyin.

6. Kentsel dönüşüm projelerini engellemeye çalışmaktan ve bu konuda yalan söylemekten vazgeçin.

7. Acil durumdaki yapılarla ilgili kanuni sorumluluklarınızı yerine getirin. İBB sorumluluk ve yetki alanında bulunan ve acil yenilenmesi gereken, yaklaşık 4 bin konutu ivedilikle yenileyin."

BU MAHALLELER İÇİN NEYİ BEKLİYORSUNUZ?

M. Tevfik Göksu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İstanbul'da 'riskli alan' ilan ettiği ve yenilenmesi İBB'nin sorumluluğunda olan yaklaşık 4 bin bağımsız bölümle ilgili şunları kaydetti:

"Sarıyer Rumelihisarı Mahallesinde 8 bağımsız bölüm, Beykoz Çubuklu Mahallesinde 117 bağımsız bölüm, Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesinde 412 bağımsız bölüm, Eyüpsultan Akşemsettin, Alibeyköy ve Çırçır Mahallelerinde 1540 bağımsız bölüm, Kağıthane Gürsel Mahallesinde 227 bağımsız bölüm, Sarıyer Derbent Mahallesinde 1584 bağımsız bölüm… Bu mahalle ve konutlarla ilgili adım atmak için kimden ne bekliyorsunuz? Bu alanlarda yaşayan binlerce İstanbullunun canlarının hiç mi önemi yok sizin için? Bunları da yapamayacaksanız, en azından kendi sunumunuzda 'çok çok acil müdahale etmemiz gerekiyor' dediğiniz ve fakat 2 yıldır kılınızı kıpırdatmadığınız 224 ağır hasarlı binayı bir an önce yıkıp yeniden yapın."

İBB DE, CHP'Lİ BELEDİYELER DE DEPREM KONUSUNDA İHMALKÂR

İBB'nin de, CHP'li belediyelerin de İstanbul depremi için riskli binaları yıkmadığını ve ihmalkâr davrandıklarını söyleyen Göksu, "Acil yıkılması gereken binalar konusunda sadece İBB değil, CHP'li ilçe belediyeleri de maalesef aynı şekilde ihmalkâr. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın riskliliği kesinleştiği halde yıkılmayan yapılara dair grafiğindeki tabloya göre İstanbul'da toplam 974 riskli, yani yıkılması gereken ve halen yıkılmayan bina bulunmaktadır. Bu binaların ilçelere dağılımına baktığımızda ne görüyoruz? İlk 6 sıradaki ilçelerin tamamı yıllardır CHP tarafından yönetilen belediyeler. Başka söze gerek var mı?" diye konuştu.

ÖNLEM İÇİN EN UYGUN ZAMAN ŞİMDİ!

"İstanbul'da olası yıkıcı bir deprem ve diğer riskler için hemen bugün uygulamaya geçmiş olun" diye seslenen Göksu, "Geçmiş olsun dememek için uygulamaya geçmiş olun. Unutmayın ki deprem için harcamadığınız 1 TL daha sonra 7 TL'ye mal olacaktır. Son olarak Çin atasözünde geçen ve ağaç dikmek için söylenen sözden mülhemle; deprem için önlem almakta en uygun zaman 100 yıl önce idi, ikinci en uygun zaman ise şimdidir" ifadelerini kullandı.