Gönül bağında 10’uncu buluşma

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç köyü, filmlere sahne olan bir dostluğun 10'uncu buluşmasına sahne oldu. Her bahar ayında Uluabat gölü kenarındaki Eskikarağaç köyüne gelen Yaren Leylek, kendisini kayıkla bekleyen Adem Yılmaz ile buluştu. İkilinin mutluluğu fotoğraflara yansıdı.

HASRET SON BULDU

Geçen yıl eylül ayında köye veda ederek göç eden Yaren leylek, kışı geçirmek için diğer göçmen leyleklerle birlikte Afrika kıtasına doğru kanat çırpmıştı. Yaren leylek bu yıl bahar göçünde diğer yıllara nazaran gecikse de dün yuvasına konarak yeniden geri geldi. Ve göçten geldiğinin ertesi günü kayığıyla göle açılan Balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına yeniden kondu. Hikayeyi sosyal medyadan ve basından takip eden sevenlerinin tedirgin bekleyişi de böylece son buldu.