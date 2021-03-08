Hobisi mesleği oldu, siparişlere yetişemiyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ortaokul yıllarında evinin bir köşesinde kalemlik, sandalye, oturak, kitaplık yapan evli ve 3 çocuk babası Fuat Yiğit'in (50) hobisi mesleği haline geldi. 15 yaşında İstanbul'a giden Yiğit, yaptığı ağaç işlerinin ilgi görmesi üzerine geliştirmeye karar verdi. Bir süre İstanbul'da ağaç işleri ile uğraşan Yiğit, yaklaşık 20 yıl sonra memleketine geri döndü.

D-100 karayolu üzerinde bambu ham maddesi üretimi yapan bir tesis kuran Yiğit, kayın ve gürgen ağcından bambu çubuğu üretimine başladı. Büyükşehirlerden gelen siparişler üzerine çalışmaya başlayan Yiğit, fabrikaların taleplerini karşılamaya çalışıyor. Aynı zamanda İstanbul'da bulunan kendi fabrikasına da ham madde üreten Yiğit, istihdamın yanı sıra ekonomiye katkı sağlıyor.

TÜRKİYE'YE ÜRETİYOR



Hobisinin mesleği haline geldiğini dile getiren Fuat Yiğit, "Kitaplardan araştırdığıma göre o zamanlar ayna çerçevesi, kitaplık, tabure gibi aksesuarları yaptım. Daha sonra buna bir müşteri ortamı oluştu. Pazar oluşmaya başladı. Hobi olarak başladığım iş, büyümeye başladı. Reşadiye'ye kendi memleketime geldim, fabrikasını kurdum. Ham madde üretmeye başladım. Ham madde ürettikten sonra Türkiye genelinde çeşitli bambu imalathanelerine talep doğrultusunda vermeye başladık. Ayrıca İstanbul'da kendi fabrikam var oraya da gönderiyoruz. Orada montajı da yapıp pazara çıkıyor" dedi.





KÜTÜKLER BAMBUYA DÖNÜŞÜYOR

Fuat Yiğit, "Bambu çubuklarının kütükler halinde gelen ağaçlardan ürettiklerini belirten Yiğit, "Orman dairesinden temin ettiğimiz bu ham madde ile bambu çubuğu yapıyoruz. Öncelikle kütük olarak geliyor bize. Ondan sonra hızar dediğimiz makinede biçiliyor. Bu şekilde çıta haline geliyor. Bu çıta daha sonra içerideki diğer makinelerimizde yuvarlak çubuk oluyor. Bu yuvarlak çubuk da bambu yapılıyor" diyerek ağacın fabrikadaki işlem sürecini anlattı.