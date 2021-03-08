İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kadınlar günü mesajı: Onur duyuyoruz...



"ÜNİVERSİTELERİMİZDEKİ KADIN AKADEMİSYEN SAYIŞ ,2002'YE GÖRE 3 KAT ARTARAK ERKEKLERİ GEÇTİ"

Kadın istihdamındaki artışa vurgu yapan Vali Yerlikaya, şunları söyledi: "İstanbul'umuzda; 2014 yılında istihdam edilen kadın sayısı 1 milyon 454 bin iken bu rakam, 1 milyon 789 bine yükseldi. 2020 itibariyle; üniversitelerimizdeki kadın akademisyen sayısı 2002'ye göre 3 kat artarak erkekleri geçti. İstanbul'daki kadın öğretmen oranı da yüzde 65'e yükseldi. Aynı zamanda bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 51'i, hakimlerimizin yüzde 46'sı kadınlardan oluşuyor. Temsilde de benzer bir durum var. 2002 yılında meclisimizde sadece 24 kadın milletvekilimiz vardı. 24 Haziran 2018 genel seçimleri sonrasında Meclis'e giren kadın milletvekili sayımız 104'e yükseldi. Bu konuda örnekleri artırmak mümkün. Yine, 2020-2021 yıllarında uygulanmak üzere ''kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı'' yürürlüğe kondu İstanbulumuzda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için devletimizin bütün kurumları ile sivil toplum kuruluşlarımız, çok önemli faaliyetler yapıyor, gayret gösteriyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele İl eylem planımız üç yıldır uygulanıyor. Bütün acil çağrı merkezlerimiz ile Alo 183 sosyal destek hattı 7/24 halkımızın ve kadınlarımızın hizmetinde. İçişleri bakanlığımızca geliştirilen bir diğer önemli hizmetimiz de KADES akıllı telefon uygulaması. Şiddet önleme ve izleme merkezleri ve kadın konukevleri ile mağdur kadınların yanındayız."





"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIM"

Şiddetin her türlüsüne karşı olduğunun altını çizen Vali Yerlikaya, "2019'da 33 bin 101 olan aile içi şiddet olayı, 2020 yılında yüzde 12 azalarak 29 bin 111 oldu. Şiddet mağduru kadınlar için, 58 bin 817 önleyici ve koruyucu tedbir kararı aldık. Çok üzülerek söylemem gerekir ki 2020 yılında şiddete maruz kalarak 44 kadın hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bütün kadınlara Allah'tan rahmet diliyorum. Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Bir insanlık suçu olarak gördüğüm, kadına yönelik, her türlü fiziki ve ruhsal şiddet ile ayrımcılığa da karşıyım. Devlet ve millet olarak hep birlikte: kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. En büyük hedefimiz: Kadına yönelik şiddetin son bulmasıdır" dedi.