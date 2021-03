İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kadınlar günü mesajı: Onur duyuyoruz...

"TARİHİMİZ, KADIN KAHRAMANLARIMIZLA DOLU"

"Tarihimiz Kadın kahramanlarımızla dolu" diyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yaratılmışların en kıymetlisi olan insana şiddeti, asla kabul etmeyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Yaşam hakkı, her insanın en temel hakkıdır. Kadına şiddeti de bu anlamda görüyor ve insanlığa ihanet olarak kabul ediyoruz Tarihimiz, kadın kahramanlarımızla dolu. Milli mücadelemizi hatırlayın. Şu an salonumuzda, toplumda erkek mesleği olarak görülen ya da güce dayalı bir meslek olarak kabul edilen, zorlu pek çok mesleği alınlarının akıyla başarıyla icra eden saygıdeğer hanımefendiler var. Sizleri kutluyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum. 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak kutluyoruz. Aile ve toplum yapısının temel direği olan kadınların ekonomiden siyasete, eğitimden sanata tüm alanlarda daha fazla varlık göstermesini her fırsatta dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; 2002'ye kadar 6 milyon 122 bin olan kadın istihdamı, 2019'da yüzde 50 arttı ve 9 milyona ulaştı" şeklinde konuştu.