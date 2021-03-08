İstanbul'da buzlanma! Araçlar böyle kaydı!



Kaza yapan taksi sürücüsü Müjdat Pehlivan, "Hafif ticari bir araç vardı, benim şeride doğru döndü. Ben de ona vurmamak için kırdım. İlerideki kamyona vurdum. Benim arkamdaki de geldi ona vurdu. Hafif ticari araç da kaçtı gitti. Diğer hafif ticari aracın şoförü yaralandı, ayağını tutuyordu. Ambulansa aldılar" dedi.