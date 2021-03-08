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Jandarma uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

İl Jandarma Narkotik timleri uyuşturucu kullanıcı ve satıcılarına göz açtırmıyor. Yaptıkları aramada değişik türde 374 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 8.3.2021 16:56 ABONE OL
Jandarma uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Yapılan açıklamaya göre; Karabük İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Karabük-Merkez-100. Yıl Mahallesinde 02 Mart 2021 tarihinde, (2) şüphelinin ikametgâhında ve kullandıkları araçta yapılan aramada, değişik türlerde (374) adet uyuşturucu madde ile (1) adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra adli makamlara sevk edilmiştir. Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilecektir " denildi.

Öte yandan havaların ısınması ile Emniyet güçleri gençlerimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu satıcılarına karşı savaş açtıkları belirtildi.

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Jandarma uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
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