Kadınlar Gününde engelli annelerine sosyete kuaföründen bedava hizmet

Dünya kadınlar gününde Nişantaşı'ndaki sosyete kuaförü Ali Uncuoğlu, engelli çocukları olan 8 annenin evlerinden çıkamadıkları için tüm kuaför hizmetlerini bedava yaptıklarını söyledi. Sadece Dünya kadınlar günü değil bayram öncesinde engelli annelerinin kuaför saç kesim ve röfle hizmetlerini yapacaklarını belirten Friends kuaför işletmecisi Ali Uncuoğlu, "Kadınlar için ne yapsak azdır. 8 mart Dünya kadınlar günü nedeniyle engelli çocuk sahibi 8 kadının dışarıya çıkıp kendi bakımına zaman ayıramaması nedeniyle destek amaçlı böyle bir proje ortaya koyduk. Engelli çocuklarıyla mücadele veren annelere biraz olsun destek olmak istedik. İlk kez özürlü ve engelli annelerinin tüm kuaför hizmetini 8 mart Dünya kadınlar günü ve bayram arafesinde yapacağız." Dedi.

Sosyete kuaförünün böyle bir hizmette bulunmasından dolayı mutlu olduklarını belirten solunum cihazına bağlı çocuğu olan Kamuran Çelik ile beyin felci olan 4 buçuk yaşındaki çocuğun annesi Tuğba Sarısaltın, böyle bir hizmet verilmesinden dolayı mutlu olduklarını söylediler.