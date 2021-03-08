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’de kaza:1 ölü

’de karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZAHİDE VURAL
Giriş Tarihi: 8.3.2021 23:07 ABONE OL
Kırşehir’de kaza:1 ölü
Kaza, Ankara - Kayseri karayolu türbe kavşağında meydana geldi. Akşam saatlerinde yol kenarında bulunan yürüyüş yolunda spor yapan Özay Karaboğa(47) yoldan karşıya geçmek istedi. Karaboğa, trafik ışıklarının bulunduğu kavşaktan karşıya geçerken yeşil ışıkta hareket eden araçları fark etmedi. Kavşaktan Ankara istikametine giden otomobil hızını alamayarak talihsiz kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yerde metrelerce sürüklendi.

KURTARILAMADI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının olay yerine gelen yakınları ise sinir krizleri geçirdi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kırşehir’de kaza:1 ölü
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