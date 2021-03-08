Millet ittifakında çatlak büyüyor! Ekrem İmamoğlu'na tepkiler sürüyor

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına tepki gösterdi.

KAVUNCU: "TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYMAMIŞ BİR PARTİNİN TEMSİLCİSİYLE, AYNI PAYLAŞIM İÇERİSİNDE ANILMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Buğra Kavuncu, İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'la isminin geçerek kutlama yapılmasını eleştirdi.





Kavuncu, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında, Sayın Genel Başkanımızın isminin, terörle arasına mesafe koymamış bir partinin temsilcisiyle, aynı paylaşım içerisinde anılmasını kabul etmiyoruz" dedi.





İMAMOĞLU'NDAN MERAL AKŞENER VE PERVİN BULDAN'LI KUTLAMA

Ekrem İmamoğlu; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı.





BULDAN DA İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da; Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımını etiketleyerek, "Teşekkürler Sayın Başkan" dedi.



PERVİN BULDAN DA KATILDI

İBB, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Büyükçekmece'de 'Hatıra Ormanı' fidan dikim töreni gerçekleştirdi. Dikim törenine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da katıldı.



İYİ Parti Bayburt İl Başkanı Yılmaz Kırıcı:

"Sayın Genel başkanımızın ve partimizin ismini, hiçbir koşulda bir arada olamayacağımız kişi ve yapılarla birlikte geçirilmesini şiddetle kınıyorum bu çirkin ligi lütfen düzeltin"







İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı Pelin Sellitepe Turan:

"Olmadı Sayın Başkan... Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener ve partimizin adını, hiçbir şekilde ve koşulda yanyana olamayacağımız kişi ve yapılarla aynı cümlede kullanmanızı şiddetle kınıyor, biran önce düzeltilmesini istiyoruz. @ekrem_imamoglu"



İYİ Parti GİK Üyesi Emine Küçükali:

Son derece münasebetsiz ve son derece şuursuz bir twit olmuş."



İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli:

"Hesaplı mesajların nereden geleceğini bilemez olduk. Allah şaşırtmasın kimseyi..."



İYİ PARTİ İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hatice Ceren Yılmaz:

"Tarihe not olarak geçsin, geldiği hızla iade ediyorum."



İYİ Parti İstanbul Medya ve İletişim Kurulu Başkanı Gökçe Ayaydın:

"Partimizin ve Sayın Genel Başkanımızın hiç bir koşulda yanyana gelemeyeceği kişi veya kişilerle anılmasını doğru bulmuyor ve kınıyorum."



İYİ Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ceren:

"HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum. HDP terörün siyasi uzantısıdır. Kandilde ki köpeklerle meclisteki temsilcileri aynı tarlanın otu aynı kafanın biti aynı tasmanın itidir!"



İYİ Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Hamza Yurtsever:

"Oynanmak istenen oyunun farkındayız. Kimi nereye yazacağınıza karışacak değiliz ama bizi nereye yazacağınız bizi ilgilendirir."



AK PARTİ'DEN DE TEPKİ YAĞDI

Ekrem İmamoğlu'nun tebrik mesajı, AK Parti kanadından da yoğun bir şekilde eleştirildi.







Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş:

"Eli kanlı terör örgütüne destek verenlerin, YPG'ye sırtını yaslayanların, Yasin Börü ve Eren Bülbül'ü katledenlerin, Diyarbakır annelerine sağır kalanların, 13 yiğidimizi mağarada şehit edenlere tek cümle edemeyenlerin #8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olmasın..."



AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç:

"8 Mart Dünya kadınlar gününde şehit analarının yüreğine hançer saplayacak kadar vicdansızsın. Diyet borcunu başka şekilde ödüyordun zaten, buna ne gerek."