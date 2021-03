Safranbolu Kaymakamı kurumlarda çalışan kadınların dertlerini dinledi

Kurum ziyaretleri sonrası makamında kadın personeli misafir eden Kaymakam Türköz; "8 Mart, toplumumuzun temel taşı olan, ekonomik, siyasi ve sosyal alanda önemli roller üstlenen, varlıklarıyla, fedakârlığı, kahramanlığı ve duyarlılığı temsil eden, sonsuz sevgi ve merhamet timsali kadınlarımızın gurur günüdür. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' hadisi şerifi; annelerimizin, kadınlarımızın hayatımızda ne kadar değerli olduklarını açıkça ortaya koymuştur. Yüreklerinde taşıdıkları sınırsız sevgi, sabır ve fedakârlık duygusuyla hayatımızı anlamlandıran, dünyayı yaşanır kılan en kıymetli, en müstesna değerlerimizdir. Ülkemiz dünyada birçok ülkeden önce kadınlarımıza önemli haklar sağlamıştır. 20. Yüzyılın başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere pek çok hakkı kanunlara dayandırarak verirken, bu konuda dünyanın pek çok ülkesine de ilham kaynağı olmuştur. Bizler tarih boyunca yaşadığımız her güçlükte kadınlarımızın kahramanlıklarını görmüş ve onların ortaya koydukları büyük başarılarla her güçlüğü yenmiş bir milletiz. Günümüzde de kadınlarımızın, eğitimden bilime, spordan sanata, ekonomiye kadar birçok alanda devletimizi ve milletimizi ileriye taşıyacak katkıları çok önemlidir. Hayatımızın her anında bize destek olan, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren başta şehitlerimizin ve gazilerimizin çok değerli eş ve anneleri olmak üzere, kıymetli eşimin ve annemin dünyamızı sevgi ve şefkatle dolduran tüm fedakâr annelerimizin, kadınlarımızın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirtti.

Kaymakam Türköz ayrıca kurumlarda çalışan kadınların dertlerini dinleyip, ihtiyaçları ve kendileri için yapılmasını istedikleri konular hakkında da bilgi aldı.