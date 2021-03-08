Sakarya Emniyeti KADES standı açtı

Kadın Destek Uygulaması (KADES), şiddet veya cinsel saldırı gibi zor durumlarla karşılaşan kadınların kullandığı önemli bir uygulama olarak dikkat çeken program bir kez daha tanıtıldı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen KADES ile ilgili kadınlara tanıtım yapan polisler, şiddet mağduru ya da cinsel saldırıya uğrayan herkesin 7/24 yanlarında olduklarını anımsattı.

KADES üzerine Akıllı telefonların Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indirilen Kadın Destek Uygulamasına T.C. kimlik numarasıyla girildikten sonra EGM 'den gelen aktivasyon koduyla program aktif oluyor. Uygulamayla birlikte aile içi veya kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşabiliyor.