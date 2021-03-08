Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik- Suruç karayolunun 20'nci kilometresinde meydan geldi. Seyir halinde olan 27 AHM 650 plakalı otomobil ile 27 AGN 274 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobiller de bulunan 2 kişi yaralanırken, her iki araçta hurdaya döndü. Kaza gören çevredekiler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlar daha sonra çekici yardımı ile yoldan kaldırılarak otoparka götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.