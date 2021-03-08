Son dakika: Bursa'da uyuşturucu kullandı! Kendisini otomobilin önüne attı!

Sürücü Nizam K.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğukan Ş., sağlık ekiplerinin olay yerindeki, ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.