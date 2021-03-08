SON DAKİKA HABERİ: Kan donduran olay! 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp bunu yapmış

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitede 2 yıldır kapıcılık yaptığı öğrenilen İsmail Kılıçer, eşi Rabia Kılıçer'i (31) pazara gönderdikten sonra oğlu Hüseyin Kılıçer ile birlikte evde yalnız kaldı. Bir anlık cinnet getiren baba Kılıçer, oğlunu yatağına yatırarak elleriyle boğdu.
POLİSİ ARAYIP OĞLUMU ÖLDÜRDÜM DEMİŞ
Oğlunu boğduktan sonra evden ayrılan İsmail Kılıçer, 155'i arayıp, 'Ben oğlumu öldürdüm' diye ihbarda bulundu. Polis ekiplerine yerini söyleyen cani baba, Konya Şehitliği önünde polis tarafından yakalandı. Daha sonra ihbarın yapıldığı eve giren polis, çocuk odasının kapısını itfaiye yardımı ile açtı. Odada hareketsiz halde yatarken bulunan küçük Hüseyin, sağlık ekiplerinin 1 saatlik müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Bu sırada olaylardan habersiz evlerinin yakınındaki pazardan eve dönen anne Rabia Kılıçer karşısında gördüğü polislere, 'Ne oldu? Oğluma bir şey mi oldu? diye sordu. Oğlunun öldüğünü öğrenen anne sinir krizi geçirdi. Acılı anne ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çevresinde içine kapanık biri olarak bilinen İsmail Kılıçer'in emniyetteki sorgusu sürüyor.