SON DAKİKA HABERİ: Kan donduran olay! 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp bunu yapmış



ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu sırada olaylardan habersiz evlerinin yakınındaki pazardan eve dönen anne Rabia Kılıçer karşısında gördüğü polislere, 'Ne oldu? Oğluma bir şey mi oldu? diye sordu. Oğlunun öldüğünü öğrenen anne sinir krizi geçirdi. Acılı anne ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Çevresinde içine kapanık biri olarak bilinen İsmail Kılıçer'in emniyetteki sorgusu sürüyor.