Son dakika... Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi illerde yasak var? İşte Hafta sonu - hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri!

Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının sona ermesinin ardından alınan normalleşme kararlarıyla ilk haftayı geride bırakırken vatandaşlar genelge kapsamındaki hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri gibi birçok detayı araştırıyor. "Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?" gibi sorular da yine bu noktada yanıt arıyor. Bilindiği üzere normalleşme kararlarına göre; 81 il genelinde hafta içi kısıtlamaların devam edeceği ifade edilmişti.

HAFTA SONU – HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

4 Aralık tarihinden bu yana uygulanmaya devam eden hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağında bilindiği üzere normalleşme adımları uygulamaya geçirilmiş. Ve bu noktada Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan risk haritası baz alınmıştı. Vaka sayılarına göre; iller risk gruplarına ayrılırken hafta sonu kısıtlamalarının yüksek ve çok yüksek riskli olarak ifade edilen illerde Pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde kısmen kaldırıldığı bildirildi.