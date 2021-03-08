SON DAKİKA! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava durumu ve kar yağışı açıklaması geldi: Tüm yurdu etkisi altına alacak

KAR GELİYOR!

Perşembe günü itibariyle ise tüm yurtta sağanak ve kar yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıklarında ciddi düşüş beklenirken, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar görülecek.

CUMA GÜNÜ DOĞU'YA HAREKET EDECEK!

Doğan, kar yağışlarının Cuma günü itibariyle yurdun doğu kesimine hareket edeceğini belirtti. Cumartesi günü itibariyle ise yağış seli yurdu terk edecek. Ancak Pazar günü itibariyle yeni bir yağışlı sistem tekrardan yurda girecek.

İşte MGM'nin 5 günlük hava durumu haritası;