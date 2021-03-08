SON DAKİKA! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava durumu ve kar yağışı açıklaması geldi: Tüm yurdu etkisi altına alacak

Türkiye bu hafta sağanak ve kar yağışlarının etkisi altına girecek! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uzmanı Bayram Doğan, bugün A Haber canlı yayınına katılım sağlayarak yurt genelinde hava durumu tahminlerinde bulundu. Doğan, Salı günü bazı bölgelerimiz hariç yağış beklenmediğini belirtirken, özellikle Perşembe günü yurt genelinde sağanak ve kar yağışlarının etkili olacağını belirtti. Cumartesi günü yurdu terk etmesi beklenen yağışlar, yeni haftada ise yeniden görülecek.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uzmanı Bayram Doğan'ın hava durumu tahminleri;
İSTANBUL VE ANKARA'DA YAĞIŞ DURUMU NEDİR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, A Haber'e yaptığı açıklamalarda yurt genelinde hava durumunu değerlendirdi. Doğan, Salı günü yurdun büyük çoğunluğunda yağış beklenmediğini, yağışların Muğla, Antalya batı kesimleri ve Antakya civarında görüleceğini belirtti.
Çarşamba gününden itibaren soğuk ve yağışlı bir sistemin yurda gireceğini belirten Doğan, Marmara, İç Anadolu ve İç Ege'de yağışların görüleceğini açıkladı.
KAR GELİYOR!
Perşembe günü itibariyle ise tüm yurtta sağanak ve kar yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıklarında ciddi düşüş beklenirken, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar görülecek.
CUMA GÜNÜ DOĞU'YA HAREKET EDECEK!
Doğan, kar yağışlarının Cuma günü itibariyle yurdun doğu kesimine hareket edeceğini belirtti. Cumartesi günü itibariyle ise yağış seli yurdu terk edecek. Ancak Pazar günü itibariyle yeni bir yağışlı sistem tekrardan yurda girecek.
İşte MGM'nin 5 günlük hava durumu haritası;