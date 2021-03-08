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SON DAKİKA! 'dan sonra bir utanç görüntüsü daha! Gözü dönmüş adam, eşini sokak ortasında darbetti!

Son dakika haberler... 'da İbrahim Zarap isimli şahsın eski eşi E.M.'yi sokak ortasında, çocuğunun gözleri önünde darbetmesi tepkilere neden olmuştu. Bu olayın hemen ardından 'da da yine benzer görüntüler kaydedildi. Bir kadın, tartıştığı eşi tarafından yere yatırılarak darbedildi. Gözü dönmüş kocayı çevredeki vatandaşlar güçlükle engelledi. Şiddete uğrayan kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.3.2021 14:59 Son Güncelleme: 8.3.2021 15:21 ABONE OL
SON DAKİKA! Samsun'dan sonra bir utanç görüntüsü daha! Gözü dönmüş adam, eşini sokak ortasında darbetti!

Samsun'da E.M.'nın 5 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından yere yatırılıp öldüresiye dövülmesinin ardından, Başkent Ankara'da Mamak ilçesinde de bir kadın benzer şekilde eşi tarafından darbedildi. Dün öğle saatlerinde Abidinpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda karı-koca oldukları öğrenilen çift, sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Sinir krizi geçirdiği öne sürülen koca, eşini boğazından tutup yere yatırarak darbetmeye başladı. Cep telefonuyla görüntülenen olayda çevredeki vatandaşlar müdahale ederek, ismi öğrenilemeyen kocaya engel olmaya çalıştı.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Vatandaşların müdahalesine rağmen kocanın yerdeki eşine vurmaya devam etmesi dikkat çekti. Koca, vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Ancak çiftin polis gelmeden olay yerinden ayrıldığı, kadının da şikayetçi olmadığı, bu yüzden işlem yapılmadığı öğrenildi.

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SON DAKİKA! Samsun'dan sonra bir utanç görüntüsü daha! Gözü dönmüş adam, eşini sokak ortasında darbetti!
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