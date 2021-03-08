SON DAKİKA! Samsun'dan sonra bir utanç görüntüsü daha! Gözü dönmüş adam, eşini sokak ortasında darbetti!

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Vatandaşların müdahalesine rağmen kocanın yerdeki eşine vurmaya devam etmesi dikkat çekti. Koca, vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Ancak çiftin polis gelmeden olay yerinden ayrıldığı, kadının da şikayetçi olmadığı, bu yüzden işlem yapılmadığı öğrenildi.

Ankara'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada | Video