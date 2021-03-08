Türkiye'yi sarsan kadın cinayetleri! Ateşin düştüğü yürekler SABAH'a konuştu

BİZ BİTTİK, KÜL OLDUK BAŞKA PINARLAR ÖLDÜRÜLMESİN

*16 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bir varil içerisinde yakılmış ve üzerine üzerine beton dökülmüş halde halde bulunan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, işletmeci 40 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledildi. Sanık Metin Avcı'nın yargılanmasına Muğla Ağır Ceza Mahkamesi'nde devam ediliyor. Pınar'ın babası Sıddık Gültekin, "Biz bittik, acıdan kül olduk. Pınar geri gelmeyecek. Bundan sonraki tek gayemiz başka Pınarlar öldürülmesin. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, başka hiçbir kadının öldürülmediği bir dünya diliyorum. Ben bunun için ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

Katil Metin Avcı'nın en ağır cezayı almasını ve cinayete iştirak edenlerin de cezalandırılmasını isteyen acılı baba Sıddık Gültekin şunları söyledi: Bu acı yürekten hiç çıkmayan bir acı. Ve hergün katlanarak artıyor. Pınar'dan sonra da kadın cinayetleri devam etti. Uyku haram bana. Yatıyorum tam uykuya dalacağım, kızımın vahşice öldürülmesi, yakılması gözlerimin önüne geliyor. Kabustan uyanır gibi uyanıyorum. Ağzımın içinde tek bir diş kalmadı. Acıdan dişlerim tek tek döküldü.26 Nisan'da duruşma var. İnşallah bu katil en ağır şekilde cezalandırılır. "