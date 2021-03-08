Twitter yeni bir özelliği test ediyor! Artık paylaşımlarınızı geri alabilirsiniz

TWİTTER KULLANICILARININ BEKLEDİĞİ BİR ÖZELLİK

Eğer geri almak için belirlenen sürede hiçbir şey yapılmazsa tweet atılmış oluyor. Twitter'ın bu özelliği ne zaman yayına alacağı belli değil. Ancak Twitter kullanıcılarının uzun süredir beklendiği özellik ise tweet üzerinde düzeltme yapmak.