Usta oyuncu Altan Karındaş'ın cenazesi Marmaris'te toprağa verildi

TÖRENE MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Törene, Karındaş'ın ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.