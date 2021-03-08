Usta oyuncu Altan Karındaş'ın cenazesi Marmaris'te toprağa verildi

İleri yaşa bağlı rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitiren usta oyuncu AltaN Karındaş için Armutalan Camisi'nde tören düzenlendi.
TÖRENE MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI
Törene, Karındaş'ın ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.
"YILLARIN VERDİĞİ BİLGİ VE BİRİKİMİYLE BİR HAZİNEYDİ"
Başkan Oktay, gazetecilere, Karındaş'ın bütün Marmaris'in "Altan teyzesi" olduğunu söyledi. Oktay, "Karındaş neşesiyle, kahkahasıyla, yılların verdiği bilgi ve birikimiyle bir hazineydi. Kalbimizde yaşayacak." dedi.