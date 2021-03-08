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Vali Sezer: 24 saat esasına dayalı denetimlerimiz var

Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Haftalık Tematik Denetim Genelgesi" kapsamında 'de toplu ulaşım araçları üzerinde denetim gerçekleştirildi. Vali , Belediye Başkan Yardımcısı ve beraberindeki salgın denetim ekipleri, kent merkezindeki dolmuş duraklarında HES kodu denetiminin yapılıp yapılmadığı, maske, mesafe ve hijyen kurullarına uyumu kontrol etti.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Giriş Tarihi: 8.3.2021 15:36 ABONE OL
Vali Sezer: 24 saat esasına dayalı denetimlerimiz var

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Haftalık Tematik Denetim Genelgesi" kapsamında Kırıkkale'de toplu ulaşım araçları üzerinde denetim gerçekleştirildi. Vali Yunus Sezer, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır ve beraberindeki salgın denetim ekipleri, kent merkezindeki dolmuş duraklarında HES kodu denetiminin yapılıp yapılmadığı, maske, mesafe ve hijyen kurullarına uyumu kontrol etti.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Sezer, salgın denetim ekipleri, belediye ve odalarla birlikte vatandaşlara salgınla ilgili alınacak tedbirler noktasında uyarılarda bulunduklarını söyledi. Konu bazlı denetim yaptıklarını, bugün de toplu ulaşım araçlarında denetimlerin devam ettiğini aktaran Sezer, "Yeni dönemde 1000 kadar personelimizin katılımıyla neredeyse 24 saat esasına dayalı denetimlerimiz var. Hep beraber kurallara uyarak bu salgını gerileteceğiz. Şu anda turuncu listedeyiz, artışımız devam ediyor. Alınan tedbirlerle, vatandaşımızın duyarlılığıyla ve hassasiyetiyle beraber ilimizi önce sarı, sonra da mavi listeye taşımayı umuyoruz. Hep beraber bunun gayretindeyiz." diye konuştu.

Öte yandan salgın denetim ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu alanlarda araçların hoparlörlerinden vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

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Vali Sezer: 24 saat esasına dayalı denetimlerimiz var
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