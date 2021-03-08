Zeytin bahçesiyle istihdam sağlayan örnek çiftçi markasıyla zeytinyağı üretti

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Özgen Köyü'nde yaşayan Çiftçi Serdar Soysal, üretimiyle hem çiftçilere örnek oluyor hem de mevsimlik işçi olarak çeşitli illere giden bölge halkına bulundukları yerde iş imkânı sağlıyor.

2007 yılında devletten aldığı yüzde 50 destekle, 600 dönüm arazisinin 250 dönümüne, zeytin ekimi için çalışma başlatan Soysal, arazisinden 5 kilometre uzaklıkta bulunan su kaynağını, 300 metrelik sondajla, kendi topraklarına ulaştırmak için sulama sistemi kurdu.

Üretim çabası 4 yıl sonra sonuç veren Soysal, 8 bin 500 zeytin ağacından her yıl yaklaşık 100 ton ürün almaya başladı.

Farklı meyveler de yetiştiren Soysal, bir taraftan çiftçiye örnek olurken bir taraftan da mevsimlik işçiolarak ülkenin farklı bölgelerine giden 45 kişiye, bulundukları yerde istihdam imkânı sunuyor.

Zeytin üretiminde öncü olmak için yaptığı çalışmaların sonuçlarını aldığını belirten Soysal, 8 bin 500 ağaçtan elde ettiği zeytini işletmek üzere Gaziantep'in Nizip ilçesindeki fabrikalara gönderdiğini ve zeytinyağı üretimine başladığını söyledi.

"ÜLKE EKONOMİSİNE CİDDİ BİR KATKIDA BULUNUYORUZ"

12 yıl önce bu işe giriştiğini anlatan Soysal, "2007 yılında zeytin fidanlarını getirdik. Bölgede öncü çiftçilerden biriyiz. Önceden böyle bir çalışma yoktu. Biz öncü olmayı denedik, başardık ve yetiştirdik. Şu anda devlet yüzde 50 destek veriyor. Bu bahçeyi uzun uğraşlar sonucunda bu seviyeye getirdik. 12 yaşına olan ağaçlarımızdan 4 yıldır verim alıyoruz." şeklinde konuştu.

Uzun uğraşlar sonucu yetiştirdiği zeytinlerden verim aldığını belirten Soysal, "Uzun uğraşlar sonucu zeytinimizi yetiştirdik, çeşitli bakımlar yaptık. Çeşitli evrelerden geçti. Şu an hasat dönemindeyiz. Elde ettiğimiz ürünleri şuan zeytinyağı olarak ürettik. Şimdi tüketiyoruz, piyasaya sürdük. Bunun daha ileriye gitmesi için burada zeytin yağı fabrikaları olması gerekiyor. Şuan Gaziantep'te bunu zeytinyağı olarak üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİLER ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

"Bu anlamda devletimizin tüm organları tarıma daha çok destek vererek çiftçilerimizin yanında olduğunu göstermesi gerekiyor" diyen Soysal, şöyle konuştu;

"Hakikaten zor bir dönemden geçiyoruz.Çiftçilik çok kolay bir iş değil, zorlu evrelerden geçiyoruz. Biz bunu başardığımızı düşünüyoruz. Başarımızın ispatı da önümüzde duruyor. Kendi markamızla hep yetiştirip hem de üretip halka arz etmemiz bunu başardığımızı gösteriyor.Bölgemizdeki iş adamları üretim yerleri kurmakta biraz daha çaba sarf etmesi gerekiyor. Ortaya çıkan para döngüsünün burada olması gerekiyor. İstihdam sağlandığı zaman insanlarımız göçün önü kesilecek. Bölgedeki iş adamları olarak bunun önüne geçmek için çalışmalıyız. Devletin bazı organları çeşitli hibeler veriyor. Kendi öz kaynaklarını da ekleyerek burada üretim yerleri açması gerekiyor. Bu olduğu zamanda istihdam sağlanacak. İstihdam sağlandığı zamanda dışa bağımlılık azalacak."