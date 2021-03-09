14 yıl hapis cezası olan zehir taciri yakayı ele verdi

Muğla Seydikemer Jandarma ekipleri hakkında 14 yıl cezası ile yakalama kararı bulunan uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahsı kıskıvrak yakalayarak cezaevine gönderdi.

Yapılan açıklamada: Muğla İl Jandarma Komutanlığı Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu; hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan (14) Yıl (4) ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan İ.D. isimli şahsın Seydikemer İlçesi Çaykenarı Mahallesinde ikamet eden akrabasının yanına geleceği bilgisinin alınması üzerine, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve JASAT Timlerinin yapmış olduğu operasyon ile yakalanmıştır.

İ.D. isimli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur, denildi.