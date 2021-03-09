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6 aylık bebeğin kahreden ölümü!

'da annesi emzirirken nefes borusuna süt kaçan Suriye uyruklu ailenin 6 aylık bebeği Faysal Hasis, yaşamını yitirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 9.3.2021 16:05 ABONE OL
6 aylık bebeğin kahreden ölümü!

Annesinin emzirdiği 6 aylık Faysal Hasis bebek, bir anda nefessiz kaldı. Annenin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, yapılan ilk müdahalenin ardından bebeği ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Faysal bebek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

NEFES BORUSUNE SÜT KAÇMIŞ

Emzirme sırasında nefes borusuna süt kaçtığı tespit edilen Suriyeli bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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6 aylık bebeğin kahreden ölümü!
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