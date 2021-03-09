Ağılda çıkan yangında hayvanlar telef oldu

Kocaeli Kandıra İlçesi Orhan Mahallesinde oturan Mulayim Ünal' ait koyun ağılında gece geç saatlerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Gece saat 01:00 sularında çıkan yangını fark eden ve Kandıra Belediyesinde çalıştığı öğrenilen bekçi, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Ayrıca ağıl sahibi olan Mülayim Ünal'ı da telefon ile arayarak yangını bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipler yangını büyümeden söndürürken, ağıl içerisinde bulunan 5 koyun, 5 keçi ve 1 köpek yavrusunun yanarak telef olduğu görüldü. Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelerek yerinde tespit yaptı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.