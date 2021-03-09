AK Parti’de “ahde vefa” toplantısı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kuruluşundan bugüne AK Parti'de görev yapmış kadınlarla ile bir araya geldi. AK Parti'de daha önce görev almış kadınlar adına bir partili tarafından İl Başkanı Belgin İba'ya çiçek takdim edildi. Çiçekler için teşekkür eden Başkan İba, tüm kadınların gününü kutladı. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, Edirne'de kadın kadına siyaset noktasında artarak başarılı işlere imza attıklarını söyledi.

"YENİ KATILANLAR BİZE GÜÇ VERECEKTİR"

Geçmiş dönemlerde partinin çeşitli kademelerinde görev almış kadınların yanı sıra AK Parti'ye yeni katılan üyelerle de başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini aktaran Başkan İba, "Gönül birlikteliğimizle çıktığımız yolda yeni katılan arkadaşlarımız bizlere güç katacaktır. Hep birlikte bir aile meclisi oluşturuyoruz. Hepimiz bir dönem birlikte çalıştık, görev yaptık. Bazen bir görevimiz olmasa da sahada yine birlikte çalıştık. Ben belediye meclis üyeliği ile başladım. Daha sonra bir görevim olmadı. Ama hep kadın kollarımızla sahada çalışmaya devam ettik. Bu bir bayrak yarışıdır. Hepimiz zaman zaman birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Çok şükür Edirne'de güzel işlere imza attık. Davamızı en iyi şekilde temsil etmek adına bu başarıyı hep birlik ve beraberlik içinde sağladık. Aile olmanın verdiği huzurla yaptık. Amacımız daha fazla insana ulaşmak ve sayılarımızı arttırmaktır. Birlik beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdürmek adına yeni katılan arkadaşlarımızla, yönetimde olsun olmasın bu partinin üyesi olan herkesle birlikte çalışmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Yeni katılan arkadaşlara da başarılar dilerim. Hepinize sıkı sıkı sarılmak istiyorum. Ama maalesef salgından dolayı sosyal mesafemizi korumak zorundayız. Gönlüm ve kalbim sizlerle. İnşallah bu zorlu süreç sonrasında daha çok birlikte olacağımız parklarda, bahçelerde şehrimizin sokaklarında güzel programlar yapacağız" dedi.

EL ELE GÖNÜL SEFERBERLİĞİNİ

"AK Parti'ye gönül vermiş kıymetli dava arkadaşlarımızla kardeşlik duygularımızı pekiştirecek ve davamıza bağlılığını arttıracak olan gönül seferberliğini Edirne'mizde başlattık" diyen Başkan İba; "Hep birlikte el ele vererek hemşehrilerimizin gönül makamlarında muhabbetlerine, samimiyetlerine ve hikâyelerine daha fazla ortak olacağız. Gönüllere girerek şehrimizi hak ettiği yere taşıyacağız. Şehrimizde bu hedefi gerçekleştirmek için yürüttüğümüz gönül seferberliği mücadelemizi daha da güçlendireceğiz. Bizler kurduğumuz gönül köprüleri ve yapmış olduğumuz çalışmalarımızla, 2023 yılında milletimizin huzurunda olacağız" ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ"

Kovid-19 salgın tedbirleri kapsamında kadınlarla bir araya gelerek ilk günkü heyecan ile hasret giderip, 2023 ve 2024 hedeflerini belirlediklerini vurgulayan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba daha sonra şunları söyledi: "Tüm samimiyetimle söylüyorum, şuan bu makamda oturan bizler, bizden önceki kıymetli başkanlarımızın sunmuş olduğu hizmetleri daha da ileriye taşımak, daha fazla katkı sunmak adına tüm enerjimizle çalışıyor, gayret gösteriyoruz. İşte sürecin en başında bugüne kadar devamlı büyüyen ve birlikteliği artan AK Parti Edirne ailemiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 2023 yılında tarihi görülmemiş destek verecektir. Bu aile bu yolculuk ile 2024 yılında Edirne'mize AK Parti belediyeciliğini kazandıracaktır. Buna inanıyorum."

AK Parti'yi 2002 yılından bugünlere taşıyan kurucular başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür eden AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "Davamızı daha yukarıya taşımak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her kademede görev yapmış kıymetli dava arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.