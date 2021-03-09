Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Alınan tedbirler sonuç verdi: 20 bin nüfuslu ilçede vaka sayısı sıfıra indi

Alınan tedbirler sonuç verdi: 20 bin nüfuslu ilçede vaka sayısı sıfıra indi

’da sürdürülen denetimler, halkın da hassasiyetiyle sonuç verdi. 20 Bin nüfuslu ilçede vaka sayısı sıfıra indi.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 9.3.2021 16:01 ABONE OL
Alınan tedbirler sonuç verdi: 20 bin nüfuslu ilçede vaka sayısı sıfıra indi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde son haftalarda uygulanan sıkı pandemi denetimleri ve vatandaşların sağ duyusu ilçede olumlu sonuçlar verdi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyan Orhaneli'nde geçtiğimiz hafta 10'a düşen vaka sayısı bugün itibari ile sıfıra geriledi.

KAYMAKAM VE BAŞKANDAN HALKA TEŞEKKÜR

Yaşanan olumlu ve sevindirici gelişme üzerine vatandaş ziyaretlerine çıkan Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Belediye Başkanı Ali Aykurt, vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Salı pazarı esnafını ve berberleri denetleyen ekipler, maske, mesafe ve temizlik hususunda ikazlarda bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alınan tedbirler sonuç verdi: 20 bin nüfuslu ilçede vaka sayısı sıfıra indi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA