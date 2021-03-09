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’de bir otelin çatı katında çıktı

İstanbul 'de bulunan 3 katlı bir otelin çatı katında çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, otelin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 9.3.2021 21:06 Son Güncelleme: 9.3.2021 21:06 ABONE OL
Ataşehir’de bir otelin çatı katında yangın çıktı

Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi, Albay Sokak'ta bulunan Cityloft 24 Suites isimli otelde yangın çıktı. Jeneratörün alev alması ile başlayan yangın kısa sürede otelin çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, otel müşterileri tahliye edildi. Yangından can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

"TEKNİK BİR SORUNDAN YANDI DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Yangını gören bir vatandaş, "Yangını ilk ben gördüm itfaiyeyi aradım. Alevleri gördüm otelin çatısı yanıyordu. Teknik bir sorundan yandı diye düşünüyoruz" dedi.

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Ataşehir’de bir otelin çatı katında yangın çıktı
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